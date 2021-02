Covid, primo giorno di vaccinazioni ad Albenga. Il sindaco Tomatis: "L'inizio della fine di un incubo" (FOTO e VIDEO)

Si è svolta oggi l'inaugurazione dell'hub di vaccinazione anticovid albenganese nella tensostruttura di Regione Campolau, nel quartiere di Vadino. Alcuni inconvenienti tecnici nell'allestimento hanno fatto slittare alle 13 l'apertura dell'attività inizialmente prevista per le 10 di stamattina. Le vaccinazioni proseguiranno fino alle 19. 144 le prenotazioni per la giornata odierna.

Si tratta di un quarto "step" importante nel percorso di vaccinazione degli over 80: è stato il Paladarsena di Savona ad "aprire le danze" venerdì scorso, 12 febbraio, seguito sempre a Savona dal Palacrociere nel giorno successivo.

Questa settimana è iniziata con l'attivazione dell'hub finalese, lunedì 15 febbraio nel plesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo. Ed è di queste ore l'annuncio dell'imminente attivazione di un hub a Calizzano che colmerà le esigenze degli anziani di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo. Tuttavia è facile prevedere che altri "Vaccine point" saranno attivati in Val Bormida come da richiesta emanata dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) alla Asl 2 Savonese.

In questo momento la Regione sta procedendo a vaccinare gli ultraottantenni e i lavoratori transfrontalieri esposti a quotidiane trasferte oltre il confine francese. Per loro, anche al di sotto dei 55 anni di età, è impiegato il vaccino AstraZeneca.

Nel frattempo sono state attivate, sul sito della Regione, mediante numero verde dedicato, nei CUP e nelle farmacie, anche le prenotazioni per gli Over 90, che hanno fatto registrare circa 10mila richieste in meno di 24 ore.

Ogni fiala contiene 6 dosi, quindi le prenotazioni sono suddivise per multipli di sei. Per ora ne saranno programmate 144 al giorno, ma Albenga conta di arrivare a 300 giornaliere.

Il primo vaccinato è stato Giuseppe Rubiano, 80 anni residente ad Andora, accompagnato dalla moglie Maria su prenotazione online della figlia Michela (che vive a Vallecrosia). L'ottantenne ha sottolineato la rapidità del servizio: "Tutto il personale è stato di una gentilezza squisita". È uno sportivo e fa ancora 120 km di corsa al mese per tenersi in forma. Ha accolto il vaccino con più gioia che paura.

Ad Albenga le vaccinazioni avverranno da lunedì a mercoledì, poi lo stesso staff si sposterà nella seconda metà della settimana ai Chiostri di Finalborgo.