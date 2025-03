Alassio piange il professor Rocco Flammia, aveva insegnato inglese e lavorato nel mondo del turismo

Lutto ad Alassio per la scomparsa di Rocco Flammia, professore di inglese in pensione, da sempre operativo anche nel mondo della ristorazione e del turismo.

Flammia si è spento all’età di 73 anni e lascia la moglie Kerstin e il figlio Lorenzo.

Originario della Campania, aveva costruito la sua vita ad Alassio, lavorando inizialmente come cameriere, mentre portava avanti gli studi. Seguirono periodi in Svizzera e Inghilterra e, ritornato in Italia e conseguita la laurea, insegnò alla scuola media Ollandini di Alassio. Dopo la pensione, acquistò l’hotel Libery a Sanremo continuando a lavorare con la famiglia.

“Abbiamo lavorato insieme tanti anni fa al Tabù – racconta Alfio Marino, ristoratore alassino –. Era una persona straordinaria, sempre pronto a mettersi in gioco, un grandissimo lavoratore con una capacità unica di insegnare senza far pesare il suo sapere. Mancherà tanto”.

“Rocco era una persona a cui si voleva bene dal primo istante – ricorda il consigliere comunale e regionale Jan Casella -. Ironico, profondo, colto, osservatore, sempre con una parola gentile o una battuta pronta. Ho avuto la fortuna di averlo come mio primo collega in assoluto, al ristorante La Crocetta. Ero un ragazzino e mi ha insegnato il lavoro di cameriere, a svolgerlo con impegno e dignità. Mi dispiace tantissimo per la sua bella famiglia».