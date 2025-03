Cerca di affittare un alloggio facendosi pagare prima di poterlo vedere: la truffa ad Albissola

"Mi sono imbattuta in una signora che affitta un appartamento ( in realtà inesistente) dove allega sempre le stesse foto ogni volta dando un indirizzo differente. Aggiunge anche che l'appartamento ha un box e un posto auto. Chiede un prezzo di 2000 euro per il mese di luglio e un acconto di 540 da versare su un conto Postepay - ha spiegato la donna - Inoltre informa che non è possibile visionare l'appartamento prima delle vacanze pasquali ma che l'acconto va versato prima di poter visionare l'alloggio. Dalle immagini si evince che sono foto prese da internet e modificate. Inoltre non è possibile vedere immagini del balcone perché conferma che il nipotino gliele ha cancellate. Per vedere i balconi ti consiglia di andare su Google Maps e visionare direttamente il condominio dall'esterno all'indirizzo comunicato".

"540 euro per non aver visto la casa non mi ispirava. Il conto era una Postepay e tutto ciò mi ha fatto sospettare - ha precisato contattata dalla nostra redazione - Sono stata poi ad Albissola nel condominio in questione e non conoscono nessuno con quel nome così come sul citofono non ci sono riferimenti. Parlando con il gemetra dell'azienda con la quale avevo preso la casa in affitto lo scorso anno (lui stesso ha chiamato la donna che gli ha inviato le stesse foto con un indirizzo diverso. ndr) mi è stato detto che erano foto taroccate, prese probabilmente da siti online e che risalivano ad un appartamento presente a Napoli".