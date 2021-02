Covid, un nuovo centro vaccinale sarà attivato nel comune di Calizzano

Attivazione punto vaccinale per gli ultraottantenni nel comune di Calizzano. Lo comunica in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Grazie alla collaborazione con l'Asl 2, è stata definita l'individuazione di un hub presso il complesso 'Le Ciminiere' per la somministrazione del vaccino anti Covid agli ultraottantenni dei comuni di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo" spiega il primo cittadino.

Per accedere a questo 'punto periferico' non sarà necessaria la prenotazione via CUP o sul portale apposito.

"Nella giornata di domani avremo una seconda riunione operativa sempre con i referenti dell'Asl e potremo formalizzare quanto necessario. Ossia la data delle vaccinazioni e le modalità di accesso, essendoci già stato indicato che è intenzione della stessa Asl 2 procedere il prima possibile, presumibilmente entro questo mese di febbraio" conclude il primo cittadino Olivieri.