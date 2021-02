Depressione, un tavolo regionale per affrontare il tema. Brunetto (Lega): "Preparare approcci adeguati"

“Domani parteciperò alla tavola rotonda regionale, in programma alle 11.30, intitolata ‘Uscire dall’ombra della depressione’ e promossa dalla Fondazione Onda".

Lo ha riferito il presidente della II commissione Salute e Sicurezza Sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

"Nell’ambito della salute mentale questa patologia costituisce la prima causa di disabilità a livello globale - ricorda Brunetto - Tuttavia, è evidente come oggi la depressione sia anche una delle tante conseguenze di questo periodo storico in cui, fino a quando non sarà vaccinata una larga parte di popolazione e usciremo dal tunnel, continuerà a sussistere una percezione di forte preoccupazione e impotenza".

"A ciò si aggiunge la crisi economica, e quindi le difficoltà per molte famiglie, dovuta alle restrizioni adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19 a livello nazionale ed europeo" prosegue il consigliere leghista.

"Pertanto, ora più che mai, occorre prevedere per tempo che a livello di sistema sanitario nazionale, ma anche regionale, vengano intraprese azioni opportune per facilitare l’accesso agli approcci di cura più innovativi e appropriati per i pazienti che soffrono di depressione” conclude.