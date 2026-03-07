Doppio intervento di soccorso nel savonese: escursionista ferita a Borgio Verezzi, malore sul monte Mao

Doppio intervento nel pomeriggio per i tecnici del Soccorso alpino nel Savonese, impegnati tra Borgio Verezzi e l’entroterra di Spotorno.

Il primo episodio si è verificato a Borgio Verezzi, dove una donna torinese di 57 anni è inciampata durante un’escursione riportando una forte contusione alla caviglia destra, che le ha impedito di proseguire il cammino. Sul posto è intervenuta inizialmente un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi: i militi hanno prestato le prime cure alla donna e immobilizzato l’arto con una steccobenda.

Successivamente sono arrivati anche i tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco, che hanno sistemato l’escursionista su una barella Kong e l’hanno trasportata fino a un parcheggio nelle vicinanze. Da lì la donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Sempre nel pomeriggio, i tecnici del Soccorso alpino sono stati impegnati anche in un secondo intervento sul monte Mao, nell’entroterra di Spotorno, in supporto all’equipaggio dell’elisoccorso Grifo. In questo caso un uomo è stato colto da malore durante un’escursione.

Una volta ripresosi, l’uomo è stato raggiunto dai soccorritori e dal personale dell’elisoccorso. Non essendo in condizioni di rientrare autonomamente a valle, è stato quindi trasportato in ospedale proprio con l’elicottero Grifo per ulteriori accertamenti.