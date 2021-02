Ipotesi comunali a giugno, Anci dubbiosa: "Bisogna mandare gli italiani a votare in sicurezza"

“Oggi la pandemia è in uno stato estremante avanzato e a questo si aggiungono i rischi della varianti. In virtù del fatto che le politiche sono state rinviate, bisogna mandare gli italiani a votare in sicurezza”. E’ questo il commento del Vicepresidente dell’ANCI nazionale Roberto Pella, sull’ipotesi emersa ieri a livello nazionale di elezioni amministrative al 13 giugno, con ballottaggio al 27.

In Liguria alle urne saranno chiamati i cittadini di 52 comuni, di cui l'unico capoluogo di provincia sarà proprio il nostro, Savona, l'unico in regione sopra i 15mila abitanti. 13 gli altri centri più piccoli che invece dovranno cambiare o rinnovare la fiducia all'amministrazione cittadina: Balestrino, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, e Tovo San Giacomo per il naturale raggiungimento del termine della legislatura, oltre a Nasino (dove nello scorso agosto è venuto a mancare il sindaco Tessarin), Bergeggi e Varazze, i cui primi cittadini sono stati eletti nell'assemblea regionale.

Se l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al momento preferisce non prendere una posizione netta, alla luce anche dell’incertezza dello scenario epidemiologico, appare chiaro però che l’evenienza di consultazioni in estate venga considerata azzardata, se non addirittura rischiosa.

Perché, come chiarisce Pella, non si tratta solamente del giorno del voto, ma anche della campagna elettorale per le comunali, che deve prevedere momenti di confronto e ascolto pubblici tra i candidati e i cittadini. “La campagna elettorale – precisa il Vicepresidente – deve svolgersi in modo consono: non può essere restrittiva”. Per Pella una decisione sull’ipotesi amministrative a giugno “andrà presa nelle prossime settimane”.