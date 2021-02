Lutto nel mondo politico loanese e provinciale per la scomparsa di Piero Pesce

Le comunità di Loano e Boissano piangono la scomparsa di Piero Pesce, spentosi improvvisamente la notte scorsa a 76 anni.

Persona molto conosciuta per via della sua attività politica, aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore nel comune dell'entroterra loanese, ma anche quello di assessore provinciale con diverse deleghe. È stato protagonista anche nel consiglio comunale di Loano, ricoprendo i ruoli di assessore e vicesindaco e più recentemente di consigliere di minoranza. Nel 2008 fu tra i candidati alle primarie del Pd per eleggere il candidato dem alle elezioni provinciali.

Questa mattina la notizia del lutto si è diffusa in breve tempo, tra i primi a esprimere il loro cordoglio anche gli esponenti della lista Civica Loanoi (minoranza del comune di Loano): "Una tristissima notizia colpisce la nostra comunità. Ci ha lasciato l'amico Piero Pesce. Facciamo fatica a commentare ulteriormente la notizia, tanto è il dolore che si prova. La lista Civica Loanoi è vicina alla Moglie Maria Teresa, a Stefano e Mario e alla nostra Patrizia Mel per la grande perdita. Riposa in pace Piero!".

Anche l'A.S.D. San Francesco Loano, società calcistica, lo ha voluto ricordare: "La Società apprende con dolore la scomparsa del caro vicepresidente Pier Luigi (Piero) Pesce - fanno sapere dal sodalizio del presidente Diego Burastero - Piero, fondatore e colonna della San Francesco, lascia un vuoto difficilmente colmabile. Direttore della Scuola Calcio è sempre stato al fianco dei ragazzi e delle famiglie, instancabile nonostante i suoi molteplici impegni è sempre stato presente nelle attività della Società. La Società tutta si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. Ci mancherai... Grazie Piero".

“Con Piero se ne va un pezzo importante della storia della nostra città – questo il cordoglio del primo cittadino di Loano Luigi Pignocca - Insieme a lui ho condiviso diversi mandati e molti anni di vita amministrativa. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi, sia a livello comunale (a Loano e Boissano) sia a livello provinciale. Ciò lo rendeva uno degli amministratori più esperti e capaci del nostro territorio. Pur trovandoci su 'fronti opposti', in lui ho sempre trovato un interlocutore rispettoso, appassionato e desideroso di fare il bene della propria città. Nell'ultimo periodo aveva deciso di dedicarsi allo sport e di mettere la propria esperienza a disposizione dei nostri concittadini più giovani nelle vesti di vice presidente dell'Asd San Francesco, con cui la nostra amministrazione collabora attivamente. Ma Piero Pesce è stato anche e soprattutto un amico, sempre sorridente e di grande personalità. La sua scomparsa è per tutti i loanesi che lo hanno conosciuto ed apprezzato motivo di grande dolore. Siamo vicini ai familiari in questo momento di grave lutto. Ci mancherà”.

I funerali si svolgeranno sabato 20 febbraio alle ore 15 nella parrocchia San Giovanni Battista di Loano.