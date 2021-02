Stanchezza e crampi: siamo carenti di sali minerali?

Abbiamo spesso crampi muscolari? Se pratichiamo sport, tendiamo a sudare abbondantemente e perdiamo liquidi e sali minerali preziosi per la nostra salute. In questa condizione è necessario ripristinare questi importanti nutrienti e favorire l’equilibrio idrosalino. Utilizzando specifici integratori di sali minerali e altri nutrienti possono essere introdotti facilmente. Scopriamo di più.

Sali minerali: cosa sono e perché sono importanti?

I sali minerali non forniscono energia all'organismo, a differenza di carboidrati, proteine e grassi. Tuttavia, essi svolgono funzioni indispensabili alla vita, infatti:

Partecipano a importanti processi cellulari ;

Svolgono un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo di diversi tessuti e organi ;

Sono coinvolti nell' attivazione di alcuni processi metabolici .

Noi non siamo in grado di produrre autonomamente i sali minerali, perciò dobbiamo assumerli tramite l’alimentazione. Poiché vengono continuamente eliminati con sudore, urina e feci, i sali minerali devono essere assimilati con regolarità, tramite una dieta equilibrata.

Nessun cibo contiene nelle adeguate proporzioni tutti i minerali di cui l'organismo ha bisogno. Perciò è buona regola evitare di mangiare sempre gli stessi cibi. Variamo spesso la nostra dieta, inserendo tutti i nutrienti necessari a un buon equilibrio elettrolitico.

Quando è necessario introdurre sali minerali?

Un’integrazione di sali minerali può essere utile per favorire il fisiologico equilibrio elettrolitico e idrosalino, specie mentre si fa sport. Infatti, quando ci alleniamo, sudiamo più che in condizioni di riposo.

La sudorazione è una funzione fisiologica e serve a regolare la temperatura corporea. Tuttavia, quando la sudorazione è abbondante, il fisiologico equilibrio elettrolitico si altera, cioè viene meno la quantità normale di minerali preziosi necessari alla salute del nostro organismo. La sudorazione è notevolmente influenzata dall’attività fisica e dalle intense sessioni di allenamento.

Un’abbondante perdita di liquidi e sali minerali potrebbe causare un calo di energia e dare luogo ad alcuni disturbi:

Stanchezza fisica e affaticamento muscolare;

Crampi muscolari e rallentamento dei tempi di recupero;

Difficoltà di concentrazione.

Debolezza e affaticamento muscolare compaiono di frequente, almeno in due occasioni:

Ogni volta che superiamo la soglia dello sforzo cui il muscolo è abituato a lavorare,

Quando sollecitiamo più gruppi muscolari praticando esercizi diversi dalla nostra routine di allenamento.

I nostri muscoli si adattano a un lavoro e a una intensità sempre maggiori, migliorando le proprie prestazioni, ma sottoponendosi a uno stress meccanico notevole. Chi di noi rischia di bruciare troppe energie?

Chi inizia un’ attività sportiva con un allenamento troppo impegnativo dopo un lungo periodo di sedentarietà ;

Chi svolge esercizi in maniera casuale e senza seguire un programma preciso , sottoponendo il proprio organismo a un lavoro più gravoso in quanto non costante, con una conseguente, abbondante sudorazione.

Come possiamo introdurre i sali minerali?

Come avevamo accennato, una varia e regolare alimentazione può fornirci un valido apporto di sali minerali. Tuttavia, è bene sapere che la quantità di minerali presenti in un alimento non corrisponde sempre a quella biodisponibile, cioè effettivamente assimilata dal nostro organismo.

Per questo motivo, potremmo aver bisogno di associare alla dieta l’utilizzo di un integratore specifico.

Ecco alcuni alimenti ricchi di sali minerali:

Magnesio

Lo troviamo nei legumi, in particolare piselli, fagioli soprattutto quelli neri, lenticchie e ceci. Anche la frutta secca, come mandorle e anacardi, pistacchi e noci fornisce magnesio. Tra la frutta fresca possiamo scegliere banane, fichi, pesche e avocado come buone fonti di magnesio.

Potassio

Fagioli, piselli, spinaci, asparagi, patate e banane sono alimenti ricchi di questo minerale. Le banane sono ottimi spuntini energetici, la cosiddetta “merenda dello sportivo”, così come la frutta secca.

Zinco

Carne, cacao, tuorlo d’uovo e noci sono cibi che contengono buone dosi di zinco.

Selenio

Le principali fonti di selenio sono i cereali e le carni.

Sodio

Alcuni cibi sono ricchi di questo minerale: è il caso di formaggi e insaccati (da consumare con parsimonia), ma anche pane, cereali da prima colazione, biscotti.