E' nato a Carcare il "Milan Club Valbormida Pino Clemente"

Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!. Sospinti da questo motto e dalla passione per il calcio, lo scorso gennaio, per la precisione una domenica, è nato in Val Bormida il "Milan Club Pino Clemente".

Tutto è iniziato per gioco quando il presidente Roberto Zunino ha creato un gruppo Facebook denominato "Milan Fans Club Valbormida". L'obiettivo? Capire il seguito milanista in valle. Il tam tam fu virale, tanto da arrivare in pochissimo tempo a circa 40 membri.

"Successivamente - spiega il presidente Zunino - discorrendo con Patrizia, la nostra attuale vice-presidente, è venuta fuori l'idea di intitolare il fans club a Giuseppe 'Pino' Clemente, un amico di tanti carcaresi e super tifoso del Milan, scomparso prematuramente qualche anno fa. L'idea per ricordarlo ha accolto immediatamente tantissimi consensi. Ad oggi sono 158 i soci membri".