Via alle vaccinazioni anti-Covid, Lambertini (sindaco Cairo): "La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente"

Ha preso il via ieri presso i locali messi a disposizione dalla scuola penitenziaria di Cairo Montenotte la campagna vaccinale anti-Covid per la popolazione. La fase iniziale è stata riservata ai cittadini over 80. (LEGGI ARTICOLO).

"E’ stata una giornata importante per tutti, una giornata che segna l’inizio di quel percorso che ci porterà finalmente fuori da questa orribile pandemia che tanto male ha fatto e sta facendo in tutto il mondo. Tutto si è svolto secondo quanto programmato localmente, dimostrando che la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente rispettando quanto previsto dal protocollo" spiega il primo cittadino Paolo Lambertini.

"E’ stato (ed è) un esempio virtuoso di collaborazione tra diversi soggetti che hanno lavorato in sintonia per raggiungere l’obiettivo comune. Il programma di vaccinazioni continuerà, secondo programma, nelle prossime settimane secondo il calendario individuato da Asl 2".

"E’ doveroso da parte mia personalmente, della nostra amministrazione e in nome di tutta la cittadinanza cairese e non solo, ringraziare quanti si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato. Anzitutto l'Asl 2: il direttore generale dottor Prioli, tutto lo staff medico e il personale infermieristico. Tutti hanno lavorato con professionalità, dedizione, attenzione e sensibilità; il Generale Zito e tutto il personale della 'nostra' scuola di polizia penitenziaria con la concreta disponibilità e collaborazione; la Protezione civile cairese che come sempre ha risposto 'ci siamo' e ha contribuito a regolare e a mantenere nel rispetto delle regole l’afflusso delle persone; i dipendenti del comune di Cairo Montenotte che hanno supportato in modo tempestivo e puntuale nell'allestimento dell’area vaccinale" conclude il sindaco.