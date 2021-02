Savona, manutenzione del cimitero di San Bernardo in Valle: via al rifacimento della pavimentazione e della scala d'accesso

120mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero di San Bernardo in Valle. L'assessorato ai lavori pubblici dell'assessore Pietro Santi ha deciso intervenire nella sistemazione dei viali che delimitano i campi di inumazione del cimitero presente nella località del Santuario con l'obiettivo di garantirne la completa accessibilità con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche per il collegamento tra l'area d'ingresso e i campi nella parte superiore.

Ad oggi i viali sono in terra battuta, i cordoli perimetrali sono in parte interrati e non è presente una illuminazione. Verrà così realizzata una nuova pavimentazione, la regimentazione delle acque meteoriche, una nuova illuminazione, la sistemazione dell'impianto idrico e della bordatura laterale, il rifacimento della scala di accesso e il posizionamento dell'arredo urbano. Nella fase di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, vista la cifra stanziata, sono state sviluppate diverse ipotesi progettuali.

In particolare, visto il tipo di intervento, la maggior parte delle somme che verranno impiegate saranno assorbite dalla pavimentazione. Dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sarà avviato il bando di gara e a maggio dovrebbero iniziare i lavori che dovrebbero durare circa tre mesi. Ulteriori due mesi serviranno per la rendicontazione e la certificazione della regolare esecuzione dell'opera.