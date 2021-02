I migliori giocatori di Poker al mondo

Quando si parla di giocatori di Poker, spesso si cade nell’errore di classificare i migliori in base al valore delle vincite che sono riusciti a conquistare nei vari casino, ma in realtà la situazione è molto più complessa di cosi. Per valutare esattamente il valore della vincita bisogna tenere in considerazione il ROI. Il ritorno di investimento (ROI) è essenziale per verificare il reale guadagno della vincita in rapporto all’investimento iniziale. Non sempre un maggiore montepremi corrisponde a una maggiore entrata.

Fatte queste dovute premesse, per valutare e definire quali sono i migliori giocatori di Poker del mondo bisogna tenere in considerazioni tre fattori fondamentali:

La popolarità

Montepremi totale vinto

La vincita maggiore ottenuta

Tenendo conto della media derivante da questi tre fattori fondamentali andiamo a vedere quali giocatori si sono distinti nel mondo del gioco del Poker professionistico mondiale.

I più forti giocatori di Poker

Justin Bonomo

Origini italo-americane ma proveniente dalla Virginia. La sua carriera è iniziata relativamente recentemente, quando nel 2002 si accorse che alcuni suoi amici giocatori di Magic riscuotevano discreto successo anche al poker. Da quel momento investì 500 Dollari nel Texas Hold’em online riuscendo a trasformarli in pochissimo tempo in ben 10.000 dollari. Grazie ad una vittoria dopo l’altra Justin è riuscito a scalare le classifiche mondiali del Poker in pochissimo tempo e oggi è riconosciuto universalmente come una dei 10 migliori giocatori del mondo. Spesso è ospite di importanti programmi televisivi sul tema e il suo montepremi generale si attesta a ben 50 milioni di dollari, di cui la singola vittoria più importante è stata di ben 10 milioni.

Phil Ivey

A differenza di Justin, Phil ha iniziato presto la sua carriera nel mondo del Poker. Già a 15 anni si imbucava in sezioni di gioco online sbaragliando i concorrenti con il nick name di “No Home Jerome”. Negli anni Phil ha vinto online milioni di dollari, i quali si sono poi aggiunti a quelli vinti nei tornei live che ad oggi ammontano a ben 26 milioni di dollari. Da annoverare anche il periodo in cui è stato l’uomo immagine della Full Tilt Poker, dalla quale ovviamente è stato anche sponsorizzato durante i suoi tornei. Oggi Phil è considerato da tutti come uno dei giocatori di Poker più completi e forti al mondo.

Daniel Negreanu

Arriviamo dunque a Daniel Negreanu, ad oggi uno dei più celebri giocatori di Poker al mondo. La sua fama lo precede per via delle sue incredibili vincite, ad oggi attestate a circa 42 milioni di dollari. Conosciuto online con il nickname di “Kid Poker” ha tra le sue doti la capacità di riuscire a capire e intuire le mani degli avversari, un talento che gli ha permesso negli anni di accumulare vittorie e premi in denaro notevoli. Fin dal 1997, oggi detiene nel suo palmares ben 6 mondiali e 2 world poker tour.