Savona, nuovi parcheggi in Darsena: la maggior parte riservata ai residenti

"Il sindaco Ilaria Caprioglio ed il vicesindaco Massimo Arecco informano i cittadini che è stata recentemente deliberata in giunta l'agevolazione della sosta ai cittadini residenti, muniti di bollino rosso, su una parte del nuovo parcheggio che si renderà disponibile a breve in Darsena, in via Peppino Impastato. La restante parte degli stalli sarà a sosta libera. La zona in questione presenta particolare rilevanza urbanistica, commerciale, turistica, lavorativa ed è caratterizzata da rilevanti volumi di traffico; l'imminente consegna del nuovo parcheggio pubblico, apporterà un considerevole beneficio da questo punto di vista". Così, attraverso una nota stampa, Massimo Arecco, vicesindaco di Savona e assessore all'urbanistica.

"Nel dettaglio, la nuova area di sosta, nella pianificazione urbanistica, è individuata dalla sigla 'P1P4' ed è posta superiormente alla copertura del tratto terminale del tunnel dell’Autorità di Sistema Portuale - prosegue Arecco - Presenta una forma rettangolare e si estende per una superficie di circa mq 1.265,00 con una lunghezza di circa ml 105 e una larghezza di ml 12. Il progetto ha previsto la realizzazione di 47 stalli per auto di cui 2 sono stati destinati alle persone diversamente abili e 12 stalli per motocicli. Gli stalli sono disposti su due file contrapposte, con corsia di manovra centrale. Sul lato sud (verso l'area portuale) gli stalli sono disposti a pettine, con una angolazione di 45° ed una larghezza di 2,50 metri ed una lunghezza di 5 metri. Gli stalli posizionati a nord (verso via Peppino Impastato) sono disposti paralleli alla corsia di manovra (in senso longitudinale al parcheggio) ed hanno una larghezza di 2,20 metri e una lunghezza di 5,50 metri".