SerD Savona, Brunetto (Lega): "Prevenzione giovanile migliore arma contro le dipendenze"

“Le ‘dipendenze’, siano esse da sostanze illegali o legali, tabagismo, gioco d’azzardo patologico, rappresentano un fenomeno che, nell’ultimo anno, con l’emergenza Coronavirus, ha registrato un aumento degli accessi delle persone più giovani ai centri dedicati". Lo ha riferito il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

"Oggi l’attività di prevenzione giovanile è quindi la migliore arma contro le dipendenze. Stamane ho visitato il SerD di via S. Lucia a Savona, con il direttore Roberto Carrozzino, la psicologa Rachele Donini e il coordinatore infermieristico Alessandro Catania, che in tal senso svolgono un importante lavoro sul territorio: 1284 i pazienti presi in carico nel 2020 (di cui 251 nuovi) e 222 le consulenze effettuate".

"Questo servizio di sanità territoriale è di fondamentale importanza e come presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale intendo dare la nostra disponibilità a collaborare affinché sia il più efficace ed efficiente possibile" conclude Brunetto.