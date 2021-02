Villa Zanelli e i privati, Toti spegne le polemiche: "No agli edifici destinati ad un custode che li guarda stancamente" (VIDEO)

"Questa operazione ha ricevuto qualche critica per il fatto di coinvolgere i privati, ma credo sia il vero fulcro far vivere delle opere su cui si investono soldi dei cittadini, dedicate quindi a loro, ma devono anche vivere, cosa che il pubblico ha dimostrato di non riuscire spesso a fare, invece il primato in sinergia con il pubblico, è stato uno stimolo per tutti noi".

Il presidente della Regione Giovanni Toti a margine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere di Villa Zanelli ha voluto spegnere le polemiche in merito ai lavori affidati ai privati, aspetto questo che a più riprese ha visto insorgere sia Ferruccio Sansa in consiglio regionale e il Pd (Leggi QUI) ma anche gli stessi cittadini savonesi.

"Il recupero di questa villa segna una fine di una colpevole inerzia di tante amministrazioni che si sono succedute non solo in questa città ma anche in Regione, un'inerzia della pubblica amministrazione che ha molto spesso teso a politiche che non valorizzavano degli elementi come questo intorno ai quali è possibile creare delle vere e proprie politiche di recupero urbano come stiamo dimostrando qui" ha continuato Toti dando una stoccata non solo all'ex giunta Berruti ma anche all'ex presidente regionale Claudio Burlando.

"Recuperare la nostra storia, investire sul futuro coinvolgendo chi fa mercato come i privati, quindi non con edifici che sono destinati ad un custode che li guarda stancamente, ma qualcosa che diventi materia pulsante per l'economia della Liguria, è una sinergia particolarmente importante che continueremo a fare" ha concluso il presidente della Regione Liguria.