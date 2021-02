Da Albissola a Crotone per aiutare due anziani "nonnini": il servizio compiuto dalla Croce d'Oro albissolese

1129 chilometri. Questa è la distanza esatta che divide Albissola Marina dal comune di Santa Severina, in provincia di Crotone. Ed esattamente questo è il tragitto che, pochi giorni fa, i militi della Croce d’Oro di Albissola hanno coperto per ricongiungere ai familiari due anziani pazienti, residenti nel paesello della Calabria ma con tutti i parenti in Liguria.

I militi affidano a Facebook la loro storia, raccontandola così: “Alcuni nostri militi si sono recati a Santa Severina, in provincia di Crotone, per riportare in famiglia due adorabili nonni che avevano bisogno di cure!

Probabilmente questa esperienza è servita più a noi militi come insegnamento che a loro.

Grazie per averci accolto con tutti questi sorrisi!”

Due, le ambulanze dispiegate per la lunga e impegnativa trasferta (quasi 2300 km complessivi) e sei i militi che, anche dietro la mascherina, sorridono soddisfatti nella foto di gruppo.

Racconta il presidente della pubblica assistenza Alessio Salis: "Gli anziani, ampiamente oltre gli 80 anni, ormai non erano più autosufficienti e non potevano restare da soli, era necessario affidarli alle cure dei familiari. Tutto si è svolto in un arco di 24 ore: i militi hanno pernottato in Calabria e sono ripartiti il mattino dopo".