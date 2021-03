123° derby senza padrone: Genoa e Sampdoria si spartiscono la posta in palio: 1-1 il finale

Termina come all'andata il 123esimo derby della Lanterna, quarto dell'era Covid e quindi senza le pittoresche e, senza dubbio, visto il finale, stimolanti tifoserie.

Genoa e Sampdoria si spartiscono un punto a testa nell'1-1 di Marassi, coi rossoblu che non riescono a spezzare la maledizione del "derby di Boselli" e restano per l'undicesima volta all'asciutto di vittorie giocando in casa, con la squadra blucerchiata che contestualmente trova l'imbattibilità "in trasferta" (se così si può dire).

Entrambe però possono vedere il bicchiere mezzo pieno, specialmente dopo l'ultimo turno foriero di due sconfitte per le genovesi, che nella stracittadina tornano a muovere la propria classifica.

LA PARTITA

Nei grifoni formazione tipo tranne sulla corsia mancina dove al posto di Czyborra c'è Zappacosta con Goldaniga ad arginare le incursioni di Augello, esterno di centrocampo con Verre trequartista in una Samp colpita da un'emergenza improvvisa, con Damsgaard e Thorsby assenti dell'ultimo minuto (febbricitanti ma negativi al tampone) e mister Ranieri che si affida alla difesa a tre.

Chiedere elettricità pur senza pubblico poteva essere pretenzioso, eppure un derby è sempre un derby e l'avvio di entrambe le compagini è da "partitissima", seppur ad innescare le migliori occasioni siano giocate non propriamente da amanti del tiki taka ma rapidi ribaltamenti di fronte che nascono da lanci lunghi a scavalcare due centrocampi schierati quasi a specchio.

L'equilibrio prova a spezzarlo Zajc alla mezz'ora, al primo calcio d'angolo che il Genoa anziché calciare decide di battere corto fino ai piedi del centrocampista bosniaco il cui cross si va infrangere sul palo. Segno di una squadra rossoblu che cresce, mentre il tecnico romano chiede ai suoi di ragionare ed evitare il pressing alto delle punte. E così, all'insegna della prudenza, la prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nell'intervallo non provano a spezzare l'equilibrio con un cambio i due mister e così è una doppia giocata del singolo al 52' a sbloccarla: gran lancio di Strootman, slalom gigante di Zappacosta a uccellare Candreva e fendente che non lascia scampo ad Audero. E' invece bravo a non farsi sorprendere il collega al 63' quando Candreva prova a rifarsi dell'errore sulla rete subita con un tiro da lontano dopo che Ranieri aveva cambiato modulo tornando al 442 con l'inserimento di Jankto per Verre.

La partita resta sul filo del rasoio ed è brava la Samp ad aumentare poco alla volta la pressione fino al 76', quando in area di rigore Tonelli, salito per uno dei pochi angoli dell'incontro, trova il lob giusto con la testa e disegna una traiettoria inarrivabile per Perin. Le squadre mutano volto coi cambi ma i ritmi, senza dimenticare il turno infrasettimanale, scemano e non bastano un paio di iniziative per parte a spezzare la parità.

LE FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman (82' Cassata), Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro (62' Pandev), Shomurodov (82' Pjaca).

A disposizione: Marchetti, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Czyborra.

Allenatore: D. Ballardini

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley; Candreva, Silva, Ekdal, Augello; Verre (59' Jankto); Keita (70' Gabbiadini), Quagliarella (77' Ramirez).

A disposizione: Ravaglia, Avogadri, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Leris.

Allenatore: C. Ranieri

Arbitro: L. Pairetto; Assistenti: A. Costanzo - M. Vivenzi; IV Ufficiale: F. Maresca;

VAR: P. Giacomelli; AVAR: S. Liberti