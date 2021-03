A10, incidente all'altezza di Spotorno: rallentamenti e code in direzione Francia

Nessun ferito ma solo disagi alla viabilità intensificati sulla tratta Spotorno-Finale della A10 in un incidente che ha visto coinvolto un mezzo, intorno alle 10.30 di stamani.

Sul posto è intervenuto il personale di Autofiori per regolare la viabilità e quello della Croce Bianca di Spotorno, per gli accertamenti del caso.

In direzione del Confine di Stato si sono così verificati code e rallentamenti per oltre due chilometri, che si vanno ad aggiungere a quelli dovuti allo scambio di carreggiata per lavori all'altezza di Feglino.