Celle in lutto per la scomparsa della storica colonna portante dell'ufficio anagrafe Antonio Ferro

Il comune di Celle in lutto per la scomparsa di Antonio Ferro. Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, aveva 78 anni.

"Ci ha lasciato Antonio Ferro, per anni colonna dell'anagrafe comunale, musicista con il gruppo dei Giullari. Per tanti anni era stato il tesoriere del PCI e il cassiere in tante Feste dell'Unità. Persona che ha lasciato un'impronta di serietà e gentilezza. Un abbraccio a Paola e un ciao a Antonio" ha scritto l'ex sindaco cellese Renato Zunino.

"È stato un caro amico prima che un collega, per noi vigili della prima ora sono diventate meravigliose le consegne delle schede elettorali nella zona di Sanda. La sua bellissima calligrafia è stata per anni la "calligrafia" ufficiale dell'ufficio anagrafe e del comando dei vigili urbani" il ricordo dell'ex comandante della polizia locale Derio Parodi.

Il funerale verrà celebrato, domani, venerdì 5 marzo, nella chiesa di San Michele a Celle alle 15.30.