Meteo, previsto vento forte nel weekend: il bollettino diramato da Arpal

Prima parte di giornata piovosa soprattutto sul settore centrale della regione e, successivamente, anche a Levante. Maggiore variabilità è, invece, presente a Ponente.

Le precipitazioni tra la notte e la mattina sono state localmente moderate soprattutto sul settore centrale: 24.2 millimetri in un’ora a Fontana Fresca (Sori), 21 a Camogli, 19 a Viganego e 18 a La Presa (entrambe a Bargagli), 17.2 a Bargagli paese e Genova Geirato. Le cumulate massime nelle ultime 12 ore: Viganego 63.4, Fontana Fresca 52.4, La Presa 50.2.

I venti sono settentrionali sul settore centrale, più meridionali altrove fino a moderati (60.5 km/h di raffica massima a Fontana Fresca). Il mare è mosso.

Queste le temperature minime nelle quattro province: Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -1.7, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -0.2, Osiglia (Savona) 0.5, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 2.6. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 11.7, Savona Istituto Nautico 9.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.0, La Spezia 9.2.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, venerdì 5 marzo, nulla da segnalare. Domani, sabato 6 marzo, nella notte e fino al primo mattino il passaggio di un fronte freddo da Nord determina un aumento dell'instabilità con possibili precipitazioni a carattere di rovescio e intensità al più moderata: maggiore probabilità di fenomeni sulle zone A, B, D. Venti forti da Nord, Nord-Ovest sulle zone A, B e D: possibili raffiche fino 60-70 km/h in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Domenica 7 marzo fino al mattino venti forti da Nord, Nord Ovest sulle zone A, B e D: possibili raffiche fino 60-70 km/h in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Attenuazione della ventilazione nel corso della giornata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.