Savona, via alla manutenzione dei marciapiedi: il rifacimento partirà da Villapiana

60mila euro per la manutenzione dei marciapiedi.

Questa la cifra stanziata dal comune di Savona che come aree di intervento si concentrerà soprattutto sul quartiere Villapiana e le vie interessate dal rifacimento dei marciapiedi sono le traverse che collegano Via Torino all’area verde presente sul lungo torrente ed alla passerella di Via Acqui, collegamento con la zona sulla sponda opposta dove è situato il centro commerciale.

Saranno interessate Via Perugia lato monte, Via Ancona lato monte, Via Alba da entrambi i lati, Via Acqui da entrambi i lati e Via Amalfi lato mare.

La viabilità, prevalentemente pedonale e veicolare, verrà regolamentata per tutta la durata degli interventi nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.

Uno degli obiettivi principali dell’intervento, oltre alla riqualificazione delle diverse vie savonesi, è la creazione di manufatti che consentano il sensibile aumento della sicurezza durante la loro percorribilità, soprattutto delle persone anziane.

"E' comunque intenzione diffusa del Comune, aumentare in modo sensibile il grado di sicurezza di tutto il territorio, al fine di offrire una concreta risposta agli utenti ed ai cittadini, limitando così il numero degli incidenti che gravano negativamente sulla salute delle persone creando un onere negativo a carico della comunità" spiegano dall'assessorato ai lavori pubblici dell'assessore Pietro Santi.

I lavori inizieranno i primi di maggio e si concluderanno entro agosto.