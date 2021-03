Loano, cade accidentalmente dal secondo piano: 60enne in codice giallo al Santa Corona

Un incidente domestico, che poteva avere gravi conseguenze, conclusosi con un trasferimento in codice giallo al Santa Corona. È quanto avvenuto questa mattina a Loano, in via Cavour, dove un uomo di circa 60 anni è caduto accidentalmente dal secondo piano di un'abitazione.

Immediata è stata la chiamata al numero unico di emergenza, per una situazione che inizialmente sembrava davvero difficile. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito: dopo i primi soccorsi in loco, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pietra Ligure.