Vaccini nell'ex asilo di via Brilla a Savona, dottor Giusto: "Medici non avvisati e i cittadini sono scontenti e impauriti"

"I medici di famiglia non sono ancora stati avvisati di dover andare ad accompagnare i propri pazienti under 65 in via Brilla ex asilo che tra l’altro è a Zinola quasi a Vado, quindi non comodo per i savonesi".

Il medico di famiglia, presidente regionale dello Sindacato Medici Italiani e del consiglio comunale di Savona Renato Giusto non le manda a dire al direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli dopo la decisione di vaccinare i pazienti under 65 (fragili, ultrafragili, personale scolastici, polizia locale, uffici giudiziari e protezione civile) nell'ex asilo di Savona.

"La riunione è lunedì e speriamo che venga accettata dalle componenti sindacali dei medici di medicina generale, per il momento ancora in confusione e senza certezze.il nuovo direttore generale si deve mettere d'accordo con i medici non con i politici. A me risulta che i cittadini sono scontenti ed impauriti ed i medici arrabbiati e sconvolti" ha continuato Giusto.