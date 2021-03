Sassello, strettoia sulla Ss334, il sindaco scrive ad Anas: "Tratto pericoloso, chiedo allargamento della strada"

Dopo alcuni sopralluoghi anche con il personale Anas, il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha chiesto con una lettera indirizzata proprio all'ente stradale di valutare di inserire negli interventi in programmazione l'allargamento della strada statale 334 al km 20+100 all'ingresso proprio del comune della Valle dell'Erro arrivando da Albisola.

"Come si è potuto appurare nei sopralluoghi, è un tratto di strada molto pericoloso, dove in passato si sono verificati molti incidenti. In passato, già la Provincia di Savona, nel 2004, si era prefissata di allargare tale tratto, ma poi inspiegabilmente allargò i tratti successivi al Km 20 che sicuramente non avevano la stessa pericolosità" spiega il primo cittadino nella missiva ad Anas indirizzata a Barbara Di Franco, responsabile del compartimento della Liguria.

Il sindaco ha quindi chiesto di inserire in sede di programmazione la progettazione e la realizzazione dell'intervento. "Colgo l'occasione per ringraziare per gli interventi che Anas sta realizzando su questa Statale che era stata dimenticata da tutti per almeno un ventennio" ha concluso Buschiazzo dopo che nelle ultime settimane sono stati realizzati gli interventi di asfaltatura di tutto il tratto che il prossimo 20 marzo accoglierà la Milano-Sanremo.