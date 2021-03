Le Polizie locali di Albenga, Loano e Finale controllano i bus con l'ausilio delle unità cinofile

Nella giornata di oggi, lunedì 8 marzo, gli agenti dell'Ufficio di Sicurezza Urbana dell'Associazione delle Polizie Locali “Riviera di Ponente”, che riunisce i comandi di Albenga, Finale Ligure e Loano, hanno effettuato alcuni controlli specifici sui bus di Tpl Linea presso alcune fermate di Loano e Finale Ligure.

A supportare l'attività di accertamento, svolta da uomini del comando loanese e finalese, c'erano anche gli operatori dell'unità cinofila, cioè il commissario Lupo ed il suo conduttore Romualdo Caso, e gli addetti dell'azienda di trasporto pubblico locale. Durante il servizio, gli agenti hanno sottoposto a controlli sia i mezzi che i loro passeggeri.

Tra di loro anche un cittadino straniero domiciliato a Pietra nato nel 1990 e in Italia dal 2008, risultato poi non in regola con la normativa sull'immigrazione e già colpito da precedente decreto di espulsione nel 2018. Dopo essere stato sottoposto a fotosegnalamento presso la sede dell'Ufficio di Sicurezza Urbana, situata nel comando della polizia locale di Albenga, l'uomo verrà espulso dal territorio nazionale.