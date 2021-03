Al via il bando ‘Bollini rosa’ per gli ospedali, Brunetto: "Invito le strutture a partecipare"

“Obiettivo Bollino Rosa. Da domani sino al 14 giugno sarà possibile per tutti gli ospedali della Liguria partecipare al nuovo bando ‘Bollini Rosa’ per il biennio 2022-2023. Si tratta di un’importante iniziativa della Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che da oltre dieci anni premia gli ospedali italiani che pongono un’attenzione particolare al genere femminile nei loro percorsi diagnostico-terapeutici. Pertanto, come presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale invito le nostre strutture ospedaliere, nonostante le difficoltà del momento, a partecipare al bando”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).