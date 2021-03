Vaccini under 65, dal 9 marzo via alle prenotazioni dei medici di famiglia, somministrazioni dal 15: tutti i centri nel savonese

Da domani, 9 marzo, i medici di famiglia potranno prenotare i vaccini per gli under 65 partendo prima dagli insegnanti e dalla polizia locale passando poi ai fragili e agli ultrafragili.

La conferma è arrivata oggi nel corso della riunione tra i vertici dell'Asl2 e i sindacati dei medici. Le somministrazioni del vaccino Astrazeneca partiranno dal 15 marzo così al piano terra dell'ex asilo di via Brilla nel quartiere di Zinola a Savona (Leggi QUI), al Palazzetto dello Sport di Varazze, l'ex asilo di Cengio e il centro Le Cimiere di Calizzano e nei centri distrettuali già attivi per gli over 80 come il Campolau di Albenga oltre all'auditorium San Carlo, il complesso di Santa Caterina a Finale la scuola agenti di Cairo e il bocciodromo di Millesimo.

Dopo il 15 marzo via alle vaccinazioni anche nei centri salute di Pietra Ligure, Finale Ligure, Alassio e Cairo. Al centro congressi Palace di Spotorno sull'Aurelia sarà organizzata una giornata di vaccinazione per il prossimo 27 marzo per gli over 80.

"Vedremo domani come sarà il portale Polis per la prenotazione, al momento non sappiamo nulla, è una cosa incredibile - spiega Angelo Tersidio, segretario provinciale della Federazione Medici di Medicina Generale- non è colpa di Asl, Alisa ha messo a disposizione un tutorial solo oggi, vedremo cosa succederà".

Nel vertice di oggi è stato specificato da Alisa che sono stati rimossi gli obblighi per la vaccinazione legati alla presenza obbligatoria dei defibrillatori, la maschera con ventilatore ambu, adrenalina e cortisone e i deflussori.

"Se avessero deciso prima avremo iniziato in anticipo a vaccinare nei nostri studi - specifica Tersidio - comunque chiediamo ai pazienti di non assaltare gli studi, devono avere pazienza".

VACCINAZIONE DI PERSONE ULTRAVULNERABILI E VULNERABILI, FORZE DELL’ORDINE, PERSONALE SCOLASTICO E INDISPENSABILE DELLO STATO

ULTRAVULNERABILI (indipendentemente dall’età)

- prenotazioni a partire da marzo tramite il medico di famiglia

- si vaccinano in Asl/ospedale (a domicilio se non deambulanti)

- tipo di vaccino: Pfizer o Moderna

VULNERABILI CON PIÙ DI 65 ANNI

- prenotazioni da fine maggio/giugno tramite il medico di famiglia

- si vaccinano in Asl/ospedale (a domicilio se non deambulanti)

- tipo di vaccino: Pfizer o Moderna

VULNERABILI TRA I 18 E I 65 ANNI - prenotazioni a partire da marzo tramite il medico di famiglia

- li vaccina il medico di famiglia

- tipo di vaccino: Astrazeneca

PERSONE TRA I 70 E i 79 ANNI

- prenotazioni da fine maggio/giugno su portale web, CUP, farmacie, medico di famiglia

- si vaccinano in Asl/ospedale (a domicilio se non deambulanti)

- tipo di vaccino: Pfizer o Moderna

PERSONALE SCUOLA, POLIZIA LOCALE, UFFICI GIUDIZIARI, PROTEZIONE CIVILE TRA 18 e 65 ANNI

- prenotazioni dal 9 marzo tramite medico di famiglie ed elenchi a disposizione delle Asl

- li vaccina il medico di famiglia o gli ambulatori Asl

- tipo di vaccino Astrazeneca

CARABINIERI, FORZE ARMATE, POLIZIA DI STATO, POLIZIA PENITENZIARIA TRA I 18 E I 65 ANNI

- prenotazioni non necessarie (gli elenchi sono a disposizione di Asl/corpo di appartenenza

- li vaccina il corpo di appartenenza/ sanità penitenziaria/ Asl

- tipo di vaccino: Astrazeneca

UNIVERSITÀ (PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE) TRA I 18 E I 65 ANNI

-prenotazioni non necessarie, gli elenchi sono a disposizione di UNIGE

- li vaccina Medicina del Lavoro/Igiene universitaria dell’ospedale San Martino/personale Scienze infermieristiche

- tipo di vaccino: Astrazeneca

Nei prospetti tutte le informazioni sulla classificazione degli ultravulnerabili e vulnerabili in base alla patologia: