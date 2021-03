Andora, la sala operativa della Protezione Civile intitolata a Luigi Petrucco

Sarà intitolata a Luigi Petrucco, storico e stimato volontario scomparso improvvisamente nel dicembre scorso, la sala operativa della Protezione Civile di Andora.

La targa è stata scoperta a sorpresa nel corso dell'inaugurazione di un nuovo mezzo acquistato dalla Regione Liguria e che, in caso di emergenze sul territorio, farà parte della colonna mobile regionale.

Commosso e sorpreso il figlio Alberto, attuale responsabile del gruppo andorese, che era all'oscuro del tributo dei colleghi al padre: "Lui che ci ha dato sempre il buon esempio in tanti anni di volontariato - ha detto Petrucco- continuerà a essere con noi in sala operativa dove prendiamo decisioni nel corso delle emergenze".

Da qualche giorno, la Protezione Civile, può contare su un nuovo mezzo, un pick-up adatto al trasporto di persone e cose, acquistato dalla Regione Liguria e assegnato dal Coordinamento Provinciale alla squadra comunale di Andora.

"Ringraziamo la Regione Liguria e l'assessore Raul Giampedrone per l'attenzione al mondo del volontariato. La dotazione del mezzo testimonia piena comprensione delle esigenze dei volontari oltre che un potenziamento dell'opera di prevenzione - ha dichiarato Alberto Petrucco.

"La dotazione di questo mezzo è un ulteriore riconoscimento alla professionalità messa in campo ogni giorno dai volontari del nostro Gruppo comunale di Protezione Civile - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Sono ragazzi di grande competenza e generosità, sempre disponibili ad operare con il Comune e per il bene della collettività: un aiuto prezioso nelle emergenze, ma anche per la salvaguardia del territorio e nel lavoro di prevenzione ai danni da calamità naturali. Regione Liguria in questi anni ha compreso e sostenuto molti interventi strutturali a favore della sicurezza, come l'innalzamento del ponte Europa Unita, la messa in sicurezza della rotonda sulla passeggiata di ponente o del porto dopo gravi eventi meteo".