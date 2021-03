Dal 15 marzo scuole superiori al 100% in DAD: in un mese triplicate le classi in quarantena in Liguria

In Liguria occhi puntati sulla diffusione del Covid tra gli adolescenti: nell'ultimo mese sono triplicati i provvedimenti di quarantena per gli istituti superiori. Il dato emerge dall'ordinanza firmata oggi dal presidente di Regione Liguria che impone la didattica a distanza al 100% per tutti le scuole secondarie di secondo grado, a partire da lunedì 15 marzo.

La misura è maturata a fronte dell'analisi condotta dalla struttura di prevenzione e programmazione di Alisa. Si è passati dai 21 provvedimenti di quarantena della prima settimana di febbraio ai 61 della prima settimana di marzo. Un incremento di incidenza che nella fascia 13-19 anni è raddoppiata dall’inizio di febbraio a fronte di un dato, nelle altre classi d’età, che ha mostrato fluttuazioni contenute. Incremento arrestatosi solo nell'ultima settimana.

Il dato medio giornaliero in questa fascia d'età rimane comunque alto e si attesta intorno a 3 casi/10000 e, quindi, superiore a quanto osservato nelle altre classi d’età. Infatti, l'unica eccezione rimangono gli adulti d’età superiore a 80 anni che mostrano un trend di incidenza in diminuzione riconducibile all’efficacia campagna vaccinale in essere, secondo Alisa.