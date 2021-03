Carcare, il Covid non ferma le attività all’interno del palazzetto dello sport

Il palazzetto dello sport come simbolo di ripartenza grazie alle partite della Pallavolo Carcare.

Ieri sera le ragazze valbormidesi hanno affrontato il Cuneo, sfida valevole per il campionato di B2. Un’eccezione in Val Bormida dove il Covid ha pesantemente influito sull’intera attività sportiva.

“Dietro le quinte dello sport agonistico e professionale che non si ferma - ha scritto su Facebook il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - Simbolo della forza ottimista di mandare avanti "le cose" nonostante i momenti di difficoltà. Segno della determinazione di una società sportiva che si è attivata per regolarizzare le manifestazioni secondo i protocolli richiesti dalle federazioni. Capacità di una struttura sportiva, al servizio della nostra comunità cittadina, scuole e associazioni sportive in primis, capace di rinnovarsi e mantenersi sempre al passo dei cambiamenti”.