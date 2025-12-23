Autista di Tpl Linea non più idoneo alla guida, l'azienda lo ricolloca con un'altra mansione

L'autista di Tpl Linea che era stato dichiarato non più idoneo al servizio è stato ricollocato temporaneamente nella rimessa del deposito di Savona con la mansione di piazzalista.

Una buona notizia è giunta oggi per il lavoratore con problemi di salute da tempo che era stato giudicato non più in condizione per guidare i mezzi.

Dopo aver esaurito le ferie e i riposi era rimasto con l'indennità di malattia con uno stipendio di 400 euro e i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori di Tpl Linea avevano richiesto che l'azienda ricollochi il dipendente.

Nel frattempo avevano anche avviato un fondo di solidarietà per il collega. I vertici aziendali avevano poi specificato che la ricollocazione era in una fase operativa come già rappresentato agli organismi sindacali. Nelle ultime ore poi l'ufficialità della ricollocazione.

"Quanto raccolto nell’iniziativa di solidarietà dei giorni scorsi, verrà consegnata domani al collega, si sono raccolti 1100 euro - spiegano dall'rsu aziendale - La RSU a nome del Lavoratore ringrazia i colleghi che hanno contribuito, un ringraziamento particolare anche ad alcuni passeggeri che hanno voluto anche loro dare un aiuto. La solidarietà ha sempre caratterizzato il lavoro prima in SAR e ACTS ora in TPL Linea, patrimonio tramandato tra generazioni di Lavoratori".