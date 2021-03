Alassio, controlli dei carabinieri per le vie della città (FOTO e VIDEO)

Tanti cittadini hanno fermato i carabinieri per ricevere informazioni, notizie sulle prescrizioni legate ai provvedimenti in corso, soprattutto per come comportarsi domani che la Liguria ritorna arancione. L'Arma dei carabinieri anche in questo difficile periodo continua a stare al fianco della gente, rassicurandola in ogni momento. Massima attenzione ai bisogni, alle necessità, ai problemi, alle difficoltà che ne potrebbero derivare, ma altrettanto rigore per sanzionare eventuali comportamenti scellerati che potrebbero mettere in pericolo la salute della comunità.