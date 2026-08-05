Savona, la Conca Verde nel mirino dei ladri: due tentati furti in meno di 24 ore

Sono entrati in un'abitazione di via alla Strà alle 21.30, due uomini, mentre un terzo era in macchina. Ma l'allarme è scattato, facendoli scappare.

Il tentato furto è avvenuto ieri sera, 4 agosto, nell'abitazione di una famiglia con bambini piccoli, ma per fortuna i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo. Non sarebbe però la prima volta che la zona della Conca Verde viene presa di mira dai ladri di abitazioni.

Un tentato furto anche in via San Pietro e Paolo, nella mattinata di oggi, quando delle persone sono entrate nella proprietà di un'altra famiglia.

"Un problema che d'estate si fa più pesante per le persone che vengono da fuori – spiega Mimmo Bova, portavoce dei residenti della Conca Verde – e questa volta è successo a una famiglia con bimbi piccoli, con tre persone, una delle quali faceva da palo in auto, che hanno tentato il furto. Da tempo chiediamo al Comune di installare delle telecamere, ma non è mai stato fatto. Almeno quelle avrebbero permesso di identificare l'auto o i responsabili".