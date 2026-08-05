 / Cronaca

Cronaca | 05 agosto 2026, 15:46

Savona, la Conca Verde nel mirino dei ladri: due tentati furti in meno di 24 ore

Un altro episodio anche in via San Pietro e Paolo. I residenti tornano a chiedere l'installazione di telecamere

Via alla Stra

Via alla Stra

Sono entrati in un'abitazione di via alla Strà alle 21.30, due uomini, mentre un terzo era in macchina. Ma l'allarme è scattato, facendoli scappare.

Il tentato furto è avvenuto ieri sera, 4 agosto, nell'abitazione di una famiglia con bambini piccoli, ma per fortuna i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo. Non sarebbe però la prima volta che la zona della Conca Verde viene presa di mira dai ladri di abitazioni.

Un tentato furto anche in via San Pietro e Paolo, nella mattinata di oggi, quando delle persone sono entrate nella proprietà di un'altra famiglia.

"Un problema che d'estate si fa più pesante per le persone che vengono da fuori – spiega Mimmo Bova, portavoce dei residenti della Conca Verde – e questa volta è successo a una famiglia con bimbi piccoli, con tre persone, una delle quali faceva da palo in auto, che hanno tentato il furto. Da tempo chiediamo al Comune di installare delle telecamere, ma non è mai stato fatto. Almeno quelle avrebbero permesso di identificare l'auto o i responsabili".

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium