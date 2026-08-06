Alassio, vende alcol a un minorenne e chiede di mentire ai carabinieri: bar chiuso per sette giorni

Ieri il Questore di Savona ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 TULPS, per la durata di sette giorni, nei confronti del titolare di un bar di Alassio.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato notificato a cura del Comando Stazione Carabinieri di Alassio, che ne aveva proposto l’adozione, a fronte di segnalazioni relative alla vendita di bevande alcoliche a minori senza alcuna verifica dell’identità degli acquirenti.

Nei giorni scorsi, in occasione di un controllo, gli stessi militari hanno accertato la vendita di bevande alcoliche a un minore di 18 anni, comportamento che configura un illecito amministrativo. Ancora più grave, nella stessa circostanza, gli operanti hanno dovuto affrontare un atteggiamento ostruzionistico, reticente e non collaborativo da parte del titolare, che, oltre a negare l’accaduto, avrebbe anche chiesto al giovane avventore di mentire sulle circostanze della somministrazione di un cocktail superalcolico, cercando di convincerlo a dichiarare che fosse stato acquistato dai propri genitori e non direttamente dal minore.

Lo stesso titolare, l’anno scorso, era già stato destinatario di un atto di diffida emesso dal Questore di Savona per fatti analoghi, accertati dagli stessi Carabinieri di Alassio. Alla luce della gravità dei fatti segnalati, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività.