Danneggia con un sasso di 20 kg un'auto, scappa e cerca di colpire gli agenti: 38enne arrestato

Danneggia con un sasso il parabrezza, il cofano e il paraurti di un'auto, scappa ma viene fermato dai carabinieri che aggredisce con calci e strattonamenti.

Un 38enne marocchino, M. M., è stato arrestato martedì scorso ad Albenga dai carabinieri della stazione locale e di Borghetto Santo Spirito per essere il presunto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. A seguito di alcune chiamate al 112 e alla centrale della polizia locale infatti era stato visto intorno alle 7.30 mentre stava danneggiando una macchina in Viale Michelangelo con una pietra di 20 kg.

All'arrivo dei militari supportati dalla polizia locale ingauna, l'uomo ha lanciato a terra l'oggetto ed è fuggito lungo i binari della linea ferroviaria e dopo aver scavalcato alcune recinzioni era stato fermato all'interno del cortile delle opere Parrocchiali di San Bernardino di via Einaudi dove era riuscito a salire su una tettoia.

Mentre cercava nuovamente di darsi alla fuga, aveva tentato di colpire con calci, strattoni e persino con una cintura due agenti. Giunti i carabinieri sono poi riusciti ad arrestarlo.

Portato in caserma, in uno stato di alterazione psicofisica, aveva continuato con il suo atteggiamento violento scalciando i militari durante le operazioni di perquisizione probabilmente per nascondere la quantità di hashish, 2 grammi, in suo possesso sottoposta poi a sequestro.

In Tribunale a Savona, l'uomo con diversi precedenti (lesioni e porto di oggetti per offendere) e nomi falsi, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara (in sostituzione del legale Salvatore Di Bella), è stato condannato dal giudice, che ha convalidato l’arresto, a presentarsi alla stazione dei carabinieri di Albenga due volte al giorno. Il processo è stato rinviato a settembre.