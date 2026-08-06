Albenga, notte movimentata tra via San Calocero e via Piave: soccorsi mobilitati per un incidente stradale e una rissa

Notte movimentata ad Albenga, dove nel giro di pochi minuti i soccorritori sono stati chiamati a intervenire per due episodi distinti.

Il primo intervento ha riguardato un incidente stradale in via San Calocero. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile avrebbe colpito in pieno tre veicoli parcheggiati lungo la strada, per poi terminare la propria corsa contro un albero. Sul posto sono arrivati i volontari di Pietra Soccorso e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della situazione. Le persone coinvolte nell’impatto sono state valutate dai sanitari, ma hanno scelto di rifiutare il trasporto in ospedale.

A poca distanza, in via Piave, si è verificata una rissa che ha richiesto un nuovo intervento del personale sanitario. Sono intervenuti ancora i volontari di Pietra Soccorso insieme alla Croce Bianca di Borgio.

Nell’alterco un ragazzo ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure necessarie. Un’altra persona coinvolta, invece, ha rifiutato il trasporto sanitario.