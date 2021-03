Ancora incendi in Val Maremola: vigili del fuoco in azione a Magliolo

Pomeriggio complicato per la Val Maremola, alle prese con gli incendi boschivi.

Dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio nel comune di Tovo San Giacomo (in via Crescia), due altro roghi si sono sviluppati a Magliolo: uno in una zona boschiva alle spalle del santuario dei Santi Cosma e Damiano, l'altro nella frazione Isallo (località Ciappa).

Nei luoghi interessati dalle fiamme stanno operando squadre dei vigili del fuoco e dell'antincendio boschivo. A complicarele operazioni di spegnimento il forte vento che sta soffiando in queste ore su tutta la valle. Ignote al momento le cause che hanno sprigionato il fuoco.

Presenti in Val Maremola anche i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso.