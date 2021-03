Millesimo, il sindaco Picalli: "Il nostro comune come nuova linea del fuoco contro il Covid"

Sono iniziate questa mattina sempre presso il palazzetto dello sport di Millesimo le vaccinazioni anti-Covid somministrate dai medici di base, in collaborazione con l'Asl 2.

"Millesimo è pronto a diventare una nuova linea del fuoco contro il Covid, dal lunedì al venerdì per tutto il mese - spiega il sindaco Aldo Picalli - Saranno appunto i medici di famiglia (e per ora solo loro possono prenotare...) a vaccinare le persone tra i 18 e i 69 anni partendo dal personale del mondo della scuola, passando poi per le forze dell'ordine, la Protezione civile e i pazienti fragili".

Stamattina erano in programma 50 vaccinazioni. Altrettante sono previste nel pomeriggio. Secondo quanto riferito, non si è verificata nessuna defezione. A fine mese (30 e 31 marzo) è previsto il richiamo per gli over 80.