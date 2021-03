Sospensione del vaccino Astrazeneca, Toti: "Restiamo in attesa delle valutazioni dell'Ema"

"A seguito della notizia della sospensione precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino AstraZeneca, ho parlato con il Ministro Speranza e comunicato alle Asl l’interruzione immediata per le giornate di oggi e di domani delle somministrazioni di questo vaccino". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Giovanni Toti, in seguito alla decisione dell'agenzia del farmaco di sospendere precauzionalmente la somministrazione del vaccino Astrazeneca (leggi QUI).



"Entro 24 ore l’Ema, in coordinamento con Aifa, - continua Toti - ci comunicherà il risultato delle valutazioni che sono già in corso e darà tutte le informazioni a disposizione, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Nel frattempo invito i cittadini che hanno prenotato tramite il Medico di Medicina Generale a non recarsi al proprio appuntamento domani. Proseguono invece regolarmente le vaccinazioni presso le Asl e gli ospedali con i vaccini Pfizer e Moderna. Appena avremo ulteriori informazioni come sempre ve le comunicherò in modo puntuale e trasparente".