Stop al vaccino AstraZeneca in tutta Italia: la decisione dell'Aifa

Intoppo per la campagna vaccinale sul territorio nazionale. Nella giornata in cui nella nostra regione ha preso il via la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di Medicina Generale per under 65, Forze dell'Ordine, insegnanti, vulnerabili e altre categorie ben definite, Aifa decide di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale.

La decisione è arrivata nel pomeriggio, pochi minuti dopo l'annuncio di voler procedere ad ulteriori verifiche per valutare le reazioni avverse da parte della Germania e, come ha spiegato l'Agenzia italiana del farmaco, "in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei".

Si tratta di un provvedimento temporaneo, in attesa della pronuncia dell'EMA, prevista nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore. I casi italiano e tedesco sono infatti gli ultimi ad aggiungersi all'elenco delle nazioni che hanno preferito bloccare l'uso del siero anglo svedese: Austria, Danimarca, Norvegia e Islanda erano state le prime a sospendere la somministrazione a livello europeo.

A livello nazionale invece era già stato sequestrato in giornata dai carabinieri del NAS, su disposizione della procura di Biella, il lotto ABV5811 di vaccini al quale apparteneva il siero iniettato al professore 57enne deceduto a poche ore dalla vaccinazione. Morte sulla quale è stata aperta un'indagine.