Assoluzione Melgrati, commenta Canciani (Forza Italia Pietra Ligure): "Giustizia è fatta"

Anche Matteo Canciani (Forza Italia Pietra Ligure) si congratula con Marco Melgrati per la piena assoluzione nel processo "Spese Pazze".

Commenta Canciani: "Giustizia fatta. Gli alassini e i forzisti savonesi riavranno a pieno titolo il loro leader!

E’ emersa una grave ingiustizia giudiziaria nei confronti di Marco Melgrati, sindaco alassino e coordinatore provinciale forzista. Provate ad immaginare di essere accusati di un reato mai commesso a seguito di questa falsa accusa e il dolore del vostro inconscio per poi essere assolti dopo circa 2 anni di campagna giudiziaria e mediatica.

L’assoluzione per assenza di reato è una vittoria della verità sulla menzogna, un grande giorno per chi come me, e la stragrande maggioranza delle persone che lo conosce, ha sempre creduto nella sua innocenza e nella sua onestà. Gli alassini e i forzisti riabbracciano una figura di alto profilo che è stata e sarà per il nostro territorio una guida sicura ed un punto di riferimento".