Savona i consiglieri Burlando e Carpano sullo skate park: "Soluzione trovata grazie alla partecipazione di molti giovani savonesi"

"Durante la seduta del Consiglio Comunale, è stata presentata dal Consigliere Scaramuzza (ex assessore allo Sport della nostra città) - dicono i consiglieri Luca Burlando e Massimiliano Carpano, rispettivamente di Pd e Azione - un’interpellanza in merito all’intervento di rigenerazione urbana dell'ex piscina di Garibaldi".

"Proprio durante il suo assessorato molti ragazzi della città - continuano - avevano richiesto a gran voce di potersi riappropriare del prolungamento partendo proprio dalla riqualificazione della Ex Piscina in chiave giovanile, ma purtroppo neanche questa importante spinta generazionale aveva attivato la vecchia amministrazione sul tema. Appena insediati, in particolare noi consiglieri 'Under30', abbiamo iniziato da subito a costruire soluzioni per recuperare il nostro fantastico prolungamento in chiave giovanile e sportiva".

Carpano e Burlando spiegano che durante la fase di progettazione, purtroppo sono stati inseriti diversi vincoli monumentali che hanno limitato fortemente le soluzioni applicabili, oltre all’inserimento del vincolo sportivo per la struttura definito in fase di inserimento dell’opera all’interno dei progetti finanziati dal PNRR. "Nonostante questo - proseguono - grazie anche alla partecipazione di molti giovani savonesi, l’amministrazione ha trovato una soluzione che tiene insieme la necessità di nuovi impianti sportivi e quella generazionale di nuovi spazi".

"Il nuovo impianto, inoltre, - dicono ancora Carpano e Burlando - permetterà di avere un buon connubio tra attività sportive e attività commerciali, con la presenza di un bar vista mare che potrà diventare un punto di riferimento per i frequentatori della struttura e i turisti che frequentano le nostre spiagge. Sappiamo bene che non potrà essere l’unico intervento urbanistico per raggiungere questo importante obiettivo, saranno necessari altre progettazioni che l’amministrazione, intelligentemente, sta già avviando, sempre in stretto rapporto con i rappresentanti giovanili".