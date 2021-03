Fisco, Forza Italia: "Rinnovare ed estendere il credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale"

"Bisogna rinnovare ed estendere il credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale, che per i primi mesi del 2021 è stato previsto solo per il comparto turistico. Una misura che ha avuto un impatto positivo sugli operatori, anche grazie alla possibilità della cessione del credito a terzi e agli stessi locatori. Un intervento che permetterebbe di salvaguardare imprese e famiglie che svolgono l'indispensabile funzione economica e sociale dell'affitto".



Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli, Pierantonio Zanettin e Roberto Bagnasco di Forza Italia.