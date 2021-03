Savona zona arancione ed oggi, non tutti ma quasi, i negozi, compresi gli alimentari e il mercato civico, sono chiusi, perché? Festa patronale. Tradizione e libero arbitrio per carità. Però, se così è, negli altri giorni non si mugugni circa l'inibizione ad operare dovuta alle restrizioni derivanti dagli eventi pandemici.

In un periodo come l'attuale tenere abbassate le saracinesche non sembra proprio una genialata e appare contraddittorio. E l'amministrazione comunale che fa'? Tace ed acconsente. Così sono capaci tutti a "non amministrare".



Pier Carlo Malvolti