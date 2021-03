"Spese Pazze", Rixi e Bruzzone assolti. Lega: "Concretizzato quello di cui eravamo pienamente convinti fin dall’inizio"

“I giudici della Corte di Appello di Genova hanno assolto perché il fatto non sussiste i parlamentari genovesi della Lega Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone. Si è concretizzato quello di cui eravamo pienamente convinti fin dall’inizio. L’onorevole Rixi era stato perfino costretto a rinunciare all’incarico di viceministro del Mit, meritato per grande competenza e onestà, durante il quale aveva promosso il ‘Modello Genova’ riuscendo a fare approvare il decreto in Parlamento. Ora occorre andare avanti e lavorare con serenità per il futuro dell’Italia e della Liguria”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Gianmarco Medusei, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo.