Toti e Bassetti: "Liguria all'avanguardia anche nelle cure Covid con anticorpi monoclonali"

"Un paio d'ore fa Ema ha dato il via libera all'utilizzo del vaccino AstraZeneca. Adesso attendiamo la procedura del Comitato Italiano per il Farmaco, ma da domani alle 15 torneremo a vaccinare con questo vaccino. Nel frattempo oggi è stato curato il primo paziente il Liguria con anticorpi monoclonali, come spiegherà nel dettaglio il professor Matteo Bassetti. Ricordiamo che la Liguria è stata ancora una volta tra le prime regioni d'Italia in questo campo".

Esordisce così Giovanni Toti la sua consueta diretta dal punto stampa in Sala Trasparenza della Regione, condivisa oggi con Matteo Bassetti del Policlinico San Martino.

Aggiunge Bassetti che si tratta di un 71enne genovese con cardiopatia che, dopo circa un'ora di ricovero, è già potuto tornare a casa.

Dopo la scorsa ai numeri quotidiani, la raccomandazione: "Anche laddove i numeri calano abbastanza costantemente, non è mai il caso di abbassare la guardia".

Toti ribadisce: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte: quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Anzi, mi auguro che nelle prossime ore tutte le Istituzioni, a partire dal Presidente del Consiglio, ministri e governatori, si vaccinino pubblicamente per dare una dimostrazione concreta della fiducia che riponiamo nella scienza e in AstraZeneca. Si tratterebbe di poche decine di dosi che certo non comprometterebbero le priorità delle liste ma rappresenterebbero un gesto rassicurante per le tante persone che oggi esitano e chiedono sui social un esempio alla classe dirigente”.

Il presidente della Regione, nella sua diretta, traccia un excursus delle modalità per le prenotazioni e convocazioni vaccinali, compresi gli appuntamenti saltati nello stop di AstraZeneca, che verranno recuperati nei prossimi giorni.

Da lunedì 29 partirà anche il "super hub" alla Fiera di Genova, con 2500 vaccini giornalieri iniziali per poi crescere ulteriormente.