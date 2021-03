Demolizione fabbricato ex bagni Madonnetta, il Difensore Civico: "Autorità Portuale completi presto il percorso di gara per l'abbattimento e la bonifica"

"A distanza di oltre 2 anni dall'evento atmosferico l'Autorità di Sistema, non appena completato l'iter previsto dal sopracitato istituto valuti il ricorso alle misure introdotte dal decreto semplificazioni per completare nel più breve tempo possibile il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di abbattimento del manufatto e di bonifica del tratto di litorale".

Il Difensore Civico Francesco Lalla dopo la lettera inviata dai gruppi a sostegno della Margonara in merito ai prossimi lavori di demolizione del fabbricato degli ex bagni Madonnetta e all'imminente stagione estiva, ha voluto sollecitare l'Autorità Portuale scrivendo agli stessi e per conoscenza ai sindaci di Albissola e Savona.

"Considerato che la spiaggia in argomento richiede opere di adeguamento tecnologico ( impianti doccia e contenitori per la raccolta rifiuti), gli interventi possono essere realizzati con i contributi regionali che a vario titolo vengono erogati per la tutela del paesaggio costiero, la salvaguardia e pulizia delle spiagge libere nella finalità di garantire un corretto equilibrio tra le aree libere e quelle date in concessione" ha concluso il Difensore Civico.