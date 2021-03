"Giù le mani dal Punto Nascite", la protesta dei cittadini anche durante la Milano-Sanremo (FOTO e VIDEO)

Un evento internazionale come la Milano-Sanremo, con tanto di vetrina televisiva, per ribadire la propria contrarietà alla chiusura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona. Non è passato inosservato, infatti, durante il transito dei corridori della Classicissima di Primavera proprio a ridosso del nosocomio di Pietra Ligure, lo striscione "Giù le mani dal Punto Nascite" esposto da alcuni rappresentanti del comitato "Nascere a Pietra".

L'ennesimo capitolo di una protesta che fa seguito al provvedimento voluto dall'ASL 2 savonese, che dallo scorso 9 novembre ha stabilito un unico punto nascite per tutto il comprensorio locale al San Paolo di Savona. "L’unione dei reparti è necessaria in quanto consentirà di recuperare personale sanitario, altrimenti difficilmente reperibile, per l’attivazione di ulteriori posti letto CoViD negli Ospedali di ASL2" aveva spiegato l'azienda sanitaria quando comunicò la decisione.

Varie le manifestazioni (in presenza e virtuali) che si sono succedute negli ultimi mesi per mantenere accesi i riflettori sulla vicenda e per sollecitare la riapertura del presidio pietrese, due addirittura fuori dai cancelli dell'ospedale. Inoltre sono state numerose le prese di posizione sui social: iniziative che hanno trovato il supporto di comuni cittadini e di diverse autorità del territorio, in primis i sindaci del ponente savonese.