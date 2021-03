Cairo, dal Leo Club Val Bormida importante donazione per il primo soccorso alla Croce Bianca

Sabato all'insegna della solidarietà quello appena passato a Cairo Montenotte, dove il Leo Club Val Bormida ha consegnato alla Croce Bianca cairese il materiale sanitario acquistato coi fondi ricavati dalla vendita delle barrette di cioccolata e dei pandorini, avvenuta durante il periodo natalizio.

Si è trattato di 2 teli portaferiti in nylon bispalmato ad alta resistenza e 6 collari cervicali.

Il primo è un presidio sanitario utilizzato per il trasporto di persone utilizzato dove gli spazi non permettono il passaggio di una barella o di una sedia a rotelle. La sua caratteristica principale è quella di essere molto versatile nelle situazioni in cui si può trovare la persona che necessita assistenza.

Il collare invece è un supporto indispensabile nell’immobilizzazione del rachide di un paziente politraumatizzato, il cui uso è consigliato da tutte le Linee Guida sin dal primo approccio ad un paziente vittima di trauma, in modo tale da assicurare, assieme ad altre manovre e presidi, un’adeguata immobilizzazione protettiva.

All'iniziativa, rientrante nel tema operativo nazionale "Leo 4 Safety & Security" promosso da tutti i Leo Club d'Italia, hanno partecipato i volontari della Pubblica Assistenza, il vicesindaco Roberto Speranza, gli assessori Fabrizio Ghione ed Ilaria Piemontesi e il consigliere Marco Dogliotti, oltre al Leo Advisor Fabio Bonino e i soci del club.